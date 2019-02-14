Украинские мобильные операторы собираются поднять тарифы. Абоненты уже начали получать сообщения о том, что услуги вскоре подорожают. О повышении тарифов заявляют и интернет-провайдеры. "Страна" собрала информацию о грядущем подорожании услуг связи и интернета.

Как дорожает связь

Старые дешевые тарифы закрываются, а пользователям предлагают выбрать себе другой пакет, или они будут автоматически переведены на новый, более дорогой тариф. В частности, на тариф стоимостью 225 гривен, если они не выберут другой. Изменения начнутся 21 февраля и закончатся 15 апреля.

До 15 февраля в Киевстаре обещают прекратить 14 пакетов. Среди них XXL, Базовый, Классический, Свободный смартфон, Би29 и другие.

А с 1 февраля оператор закрыл такие тарифные планы услуг, как "Домашний Интернет" и "Домашнее ТВ", назвав их устаревшими. Абонентов перевели на более дорогие.

Lifecell с 5 февраля также отключил ряд тарифных планов. Абонентов переводят на тариф "Гаджет", или они сами могут выбрать какой-то другой.

В Vodafone перевод пользователей на более дорогие пакеты услуг анонсировали еще в декабре. Так, с 15 февраля подорожали пакеты услуг, включая 3G. Например, Vodafone Unlim 3G Plus на 4 недели теперь обойдется в 125 грн вместо 100 грн. А Vodafone Unlim 3G - в 75 грн вместо 65 грн. В компании объяснили, что старые тарифы уже утратили актуальность.

Кроме того, украинские операторы уже используют еще одну уловку - тарификация идет не за месяц, а за 4 недели, выигрывая на этом 2-3 дня. И если сейчас средние затраты украинцев на связь составляет 50-57 гривен, то в ближайшее время ожидается увеличение до 75 грн.

Повышение цен операторы объясняют заботой о клиенте - мол, пользователям подбирают оптимальные варианты под их потребности. Минимальная цена пакетного плана уже составляет 75 гривен. Также мобильные компании пеняют на то, что абоненты стали "есть" больше трафика. Еще один аргумент - рост цен и затрат на внедрение и поддержку новых технологий, связанных с покупкой частот под 3G/4G, заменой оборудования, подорожанием электроэнергии.

В целом ожидается, что самые дешевые тарифы вырастут на 50% за год, средние и дорогие - на 5-10%.

Как изменятся цены на интернет

Вслед за мобильными операторами повышают цены на свои услуги и интернет-провайдеры. Так, компания "Ланет" сообщила, что повысит тарифные планы из-за повышения себестоимости предоставления интернет-услуг.

С марта придется больше платить за такие тарифы: "Протон", "Гигапорт Турбо-мир x2", "Форсаж Гигабит", "Альфа Гигабит", "Альфа", "Flash-150", "Carbon old", "Протон+", "Корунд", "Carbon", "Сапфир", "Fiber+", "Турбо Гигабит", "Зета Гигабит". Месяц интернета теперь будет стоить от 157 гривен в месяц без подключения к ТВ и от 199 грн за пакет интернет+ТВ. То есть тарифы подорожали на 20 грн и выше.

Еще в прошлом месяце изменились тарифы на интернет-услуги у компании "Укртелеком". В среднем плата для домашних пользователей повысилась на 15-20 гривен.

Другие провайдеры интернет-услуг пока не планируют повышать стоимость услуг в ближайшее время.