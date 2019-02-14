Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что больше шансов быть наблюдателями на президентских выборах в Украине у марсиан, чем у россиян. Об этом он написал в Twitter.

"Кто-то никак не успокоится в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в Украине", - заявил глава МИД. "У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", - добавил он.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" сообщала, Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии ОБСЕ на выборы президента Украины.

Также вице-спикер Геращенко заявила, что никаких наблюдателей из России на выборах не будет.