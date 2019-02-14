Суд наложил арест арестовал недвижимость и землю экс-гендиректора "Укркосмоса" Сергея Капштыка, который подозревается в нанесении убытков государственному предприятию. Об этом пишет "Слово и Дело".

Дело рассматривал Соломенский райсуд Киева. Детективы НАБУ ходатайствовали, чтобы арест был наложен на квартиру площадью 49,2 кв. м и два земельных участка площадью 0,0304 и 0,0622 га, которые принадлежат Капштыку. Следственный судья Вадим Сенин ходатайство удовлетворил.

Напомним, бывшего главу "Укркосмоса" подозревают в растрате миллионов долларов. Детективы НАБУ полагают, что в 2011-2017 годах подозреваемые экс-руководитель ГП "Укркосмос", бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины и лицо-посредник организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в сумме $292,4 млн. В результате был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь" как одной из составляющих развития Национальной спутниковой системы связи Украины.

Также мы писали, что суд в Киеве арестовал имущество группы "Приват" Коломойского за долг в 20 млрд гривен.