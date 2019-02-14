Больше двух десятков церквей в Германии все еще используют колокола с нацистскими символами и надписями. Одну из таких церквей - протестантскую церковь в центральной части страны обвинили в нарушении запрета на использование нацистской символики на церковных колоколах, украшенных свастикой и нацистскими надписями. Такое заявление сделали прокуроры федеральной земли Тюрингия, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается иске, церковь использует шесть колоколов на территории пяти церквей в Тюрингии. При этом данные колокола используются церковью, в том числе в Международный день памяти жертв Холокоста.

По словам неназванного истца, он неоднократно просил церковь прекратить использовать колокола, но его игнорировали.

Истец сообщил, что он также подал уголовную жалобу на город Герксгайм-ам-Берг на западе Германии после того, как городские власти позволили местной церкви продолжать использовать нацистской колокол.

Городской совет заявил, что колокол, на котором изображена свастика и есть надпись "Все для родины - Адольф Гитлер", является памятником насилию и несправедливости.

Как сообщил представитель церкви Фридман Каль, нацистские символы и надписи могут быть удалены, но такой шаг должен быть согласован с правилами сохранения исторических памятников. К тому же, по его словам, указанные колокола недоступны для общественности.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина украл и сдал на металлолом церковные колокола.

Также мы писали, что колокол с посланием Гитлера на всякий случай оставят в церкви Святого Якоба на юге Германии.