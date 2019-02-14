Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен приедут в Крым на Ялтинский международный экономический форум. Об этом заявил сегодня журналистам сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, информирует ТАСС.

"Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую возглавит Марин Ле Пен, и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена ​​Башаром Асадом. Сергей Аксенов сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите", - сказал Назаров.

Ялтинский международный экономический форум пройдет в аннексированном Крыму с 17 по 20 апреля.

Ранее "Страна" сообщала, что сообщала, что Башара Асада внесли в базу сайта "Миротворец" за отдохнувших в Крыму детей.

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