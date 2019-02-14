Президент России Владимир Путин предлагает Госдуме РФ внести в Уголовный кодекс новую статью, действие которой будет распространяться на криминальных авторитетов. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте Думы.

Так, по мнению президента РФ, занятие высшего положения в преступной иерархии должно наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. В пояснительной записке к законопроекту Путин пояснил, что нужно это, чтобы криминальные авторитеты больше не могли избегать ответственности "благодаря своему положению". Сейчас в РФ уголовная ответственность за сам факт лидерства лица в преступной иерархии не предусмотрена.

По мнению российского президента, факт участия в собраниях преступного сообщества, наказание за которое уже предусмотрено, должен быть вынесен в отдельный состав преступления. Также должно быть ужесточено наказание по другим частям статьи 210 УК "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)". Законопроект президента может быть принят в марте.

Напомним, задержанного в Мариуполе во время своего дня рождения криминального авторитета из Грузии арестовали.

Также мы писали, что в Харькове задержали криминального авторитета Валерсона.