В российском Краснодаре сегодня, 14 февраля, мужчина угнал грузовую машину городского предприятия по благоустройству, чтобы поехать к своей возлюбленной, но при этом поехал в другую сторону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Краснодару.

По данным ведомства, сотрудники предприятия оставили грузовик на несколько минут, чтобы выполнить работу, а вернувшись, обнаружили, что машины уже нет. Отмечается, что полиция нашла автомобиль на дороге М-4 "Дон" и задержала угонщика. Мужчина сразу сознался в содеянном и объяснил, что хотел на грузовике добраться до своей возлюбленной, которая проживает в Лабинске. Однако он перепутал направление и уехал в другую сторону.

В настоящее время в отношение угонщика заведено уголовное дело по статье неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

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