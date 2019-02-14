Спецслужбы РФ собираются устроить поджоги религиозных объектов Московского патриархата в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране; для этого они ведут активную вербовку граждан Украины, включая жителей оккупированного Донбасса. Соответствующее заявление на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг сделал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, ссылаясь на данные украинских компетентных органов, передает Укринформ.

"Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает грубо нарушать, есть также обязательство воздерживаться от поддержки террористической и подрывной деятельности на территориях других государств-участников. Украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы, в том числе те, которые находятся в оккупированных районах Донбасса, начали процесс вербовки украинских граждан для проведения поджогов религиозных объектов, используемых приходами Московского патриархата в Украине", - сказал Прокопчук.

Также Прокопчук отметил, что российские спецслужбы раздают конкретные инструкции для проведения подобных поджогов, а также предлагают за их выполнение существенное финансовое вознаграждение.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить свои мероприятия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере", - подчеркнул Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.

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