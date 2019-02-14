Вчера, 13 февраля, во Всемирный день презерватива, в Киеве появилась новая арт-инсталляция, одной из частей которой стал памятник презервативу. Об этом пишет "Сегодня".

Арт-инсталляция "Любовь", созданная киевским скульптором Владимиром Белоконем, находится в парке Шевченко. Она представляет собой большую катушку от электрокабеля, уличный фонарь и гигантскую скульптуру в виде упаковки от презерватива.

По словам авторов проекта, арт-объект должен напоминать киевлянам о важности безопасного секса. Фонарь получает энергию от катушки и освещает презерватив. Он символизирует людей, которые вопреки всему должны искать силы и энергию чтобы охранять свою любовь.

На композиции есть QR-код, отсканировав который можно посмотреть видео о необходимости контрацепции. Арт-объект пробудет в парке до пятницы, а потом его переместят в сквер рядом с кинотеатром "Жовтень", где всегда много молодежи.

Фото: segodnya.ua

Напомним, вслед за барельефом в центре Киева появится памятник Петлюре.

Также мы писали, что в прошлом году в Киеве второй раз открыли памятник автору лозунга "Украина для украинцев".