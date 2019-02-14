Ко Дню влюбленных известная певица Настя Каменских презентовала новый клип к песне "Попа Как у Ким". В этом видео, выложенном в YouTube, снялись ее подопечные и победители шоу Х-Фактор-9, группа ZBSband и другие звезды. Также в клипе неожиданно присутствует матерная тирада Потапа.

Песня "Попа Как у Ким" - об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. И о том как современные девушки слепо копируют их поведение и стиль. Каменских поет о том, что не следует копировать кого-то, а нужно быть самим собой. Потому что каждый и нас и так особенный и яркий сам по себе. А тренды быстро проходят.

Также в клипе снялись популярные украинские блогеры с канала "Четкий паца". И они в свою очередь пообещали, что если этот клип наберет 300 тысяч лайков, то они снимут на него пародию. Видео стремительно набирает просмотры. Сейчас этому видео поставили уже 19 тысяч лайков.

Видео: yiutube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Настя Каменских выпустила тизер нового клипа ко Дню влюбленных с голыми ягодицами.

Также певица рассказала, как намочила штаны во время утренней пробежки.