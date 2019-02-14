В четверг, 14 февраля, на улице Мазепы, 9, которая находится недалеко от Арсенальной, произошел сильный пожар в одной из квартир на втором этаже. Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

Согласно видео, опубликованному в социальной сети, к месту происшествия уже подъехали спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также скорая помощь и наряды полиции. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Видео: Facebook/Киев оперативный

До этого сообщалось, что из-за пожара у Дарынка в Киеве стартует масштабная проверка предприятий.

Также мы писали, что в Киеве из-за гигантского пожара на складах у Дарынка может обвалиться стройка.