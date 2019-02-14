В воскресенье, 17 февраля, в Киеве на пять часов полностью перекроют мост Патона. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на странице в Facebook.

Дорожники уточняют, что мост будет полностью перекрыт с 00:00 до 05:00. В это время будут выполнятся первоочередные ремонтные работы.

"Киевавтодор" обратился к столичным водителям с просьбой отнестись к этому обстоятельству с пониманием и выбрать в указанное время другие маршруты, которые не будут проходить через мост Патона.

Скриншот: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, у моста Патона в Киеве грузовик выехал на встречку и раздавил легковушку.

Также мы писали, что в День Соборности в Киеве на мосту Патона развернули огромный государственный флаг Украины.