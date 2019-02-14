В воскресенье в Киеве на пять часов полностью перекроют мост Патона
В воскресенье, 17 февраля, в Киеве на пять часов полностью перекроют мост Патона. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на странице в Facebook.
Дорожники уточняют, что мост будет полностью перекрыт с 00:00 до 05:00. В это время будут выполнятся первоочередные ремонтные работы.
"Киевавтодор" обратился к столичным водителям с просьбой отнестись к этому обстоятельству с пониманием и выбрать в указанное время другие маршруты, которые не будут проходить через мост Патона.
Скриншот: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"
Напомним, у моста Патона в Киеве грузовик выехал на встречку и раздавил легковушку.
Также мы писали, что в День Соборности в Киеве на мосту Патона развернули огромный государственный флаг Украины.
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