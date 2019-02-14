На одной из центральных улиц Одессы двое преступников, совершивших разбойное нападение на мужчину, нанеся ему телесные повреждения, забрали сумку с крупной суммой денег и во время побега случайно зашли в полицейский участок. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудница полиции Зоя Мельник.

Скриншот: Facebook/ Зоя Мельник

"Номинация "Самое тупое преступление года": сегодня в центре города Одессы среди белого дня двое лиц совершили разбойное нападение на мужчину - нанесли телесные повреждения, отобрали сумку с крупной суммой денег и стали убегать... но то ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку - неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП, где и были задержаны полицейскими - одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго - сотрудники ювенальной превенции", - заявила Мельник.

Фото: Facebook/ Зоя Мельник

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