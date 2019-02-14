В четверг, 14 февраля, в честь Дня влюбленных популярный порносайт PornHub решил подарить всем пользователям доступ к разделу "Премиум".

На сайте указано, что специально ко Дню Святого Валентина посетители могут завести премиум-аккаунт бесплатно. Работать он будет целую неделю. Владельцы таких аккаунтов имеют доступ к премиальным видео. Также в честь праздника PornHub создал мини-альбом с песнями о любви и сексе.

PornHub сообщал, что 2017 году в День Святого Валентина пользователи стали на 300% более активными, чем обычно. А поиск видео по запросу "Valentine" увеличился на 3,4 тысячи процентов.

Напомним, в 2018 году Украина обошла Россию и вошла в топ-20 стран по трафику на порносайте Pornhub. Оказалось, что украинцы предпочитают смотреть порно с телефона. Что касается порноактрис, самой популярной среди украинцев остается завершившая карьеру 7 лет назад Саша Грей. Чаще всего украинцы ищут на Pornhub аниме. Также в топ запросов попали "секс", "БДСМ", "оргазм".

Также мы писали, что в День влюбленных курсанты академии Нацгвардии выстроились в форме сердца на плацу. Также на праздник отреагировал Google, создав дудл с розовыми червячками и божьими коровками.