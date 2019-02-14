Сегодня Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на $300 тысяч экс-главы Государственной фискальной службы Украины, кандидата в президенты Романа Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритании. Об этом сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Соответствующее ходатайство подал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов 7 февраля. Эти деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на $300 тыс при участии Насирова. После этого средства были заблокированы, за чем последовало обращение в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста.

Защита Романа Насирова выступала против удовлетворения ходатайства, указав, что финучреждение, где их подзащитный открыл счет, не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а является брокерским, тогда как украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях. Также, по мнению адвокатов, эти деньги находятся не на счете в классическом понимании, отсутствует точный баланс средств, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

Сам Насиров заявил, что это не деньги, а "какой-то договор", заключенный еще до 2015 года, сообщается на сайте ЦПК. Перов апеллировал к тому, что учреждение, в котором находятся деньги Романа Насирова, является финансовым в соответствии с британским законодательством, а счет экс-глава ГФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Напомним, в ночь со 2 на 3 марта 2017 года Насиров был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в больнице "Феофания" в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает в настоящее время за ее пределами.

3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил от должности главы ГФС Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и. о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Насирова с должности.

Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта. Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что у Насирова нашли ранее неизвестный счет в британском банке на 300 тысяч долларов. Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданной сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами.

Также мы писали о том, что Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову выезжать из Киева и области.