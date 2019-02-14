Сотрудники полиции Киевской области провели задержание межрегиональной преступной группы, которая в течение трех лет занималась угоном автомобилей премиум-класса. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Отмечается, что стражи порядка задержали 12 преступников из этой банды. Во время проведения обыска полиция нашла и изъяла деньги, специальные гаджеты для сканирования и автозапуска двигателя, а также устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.

Организатором преступной группировки является 27-летний житель Броваров, который придумал специальную схему угона машин и их последующую продажу. Каждый член банды имел свои криминальные обязанности. Полиция продолжает ведение расследования.

Фото: kv.npu.gov.ua

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