Ульяна Супрун может исполнять обязанности министра здравоохранения. Такое решение сегодня, 14 февраля, объявил судья Окружного админсуда Киева Сергей Каракашьян, сообщает РБК-Украина.

Отметим, четыре дня судья по делу Супрун не выходил из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что судья работает с большим объемом материалов.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун обещала вернуться на работу утром в День Святого Валентина.

Также это дело затянулось из-за того, что судья не мог принимать доказательства, пока не примет решение.