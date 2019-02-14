В четверг, 14 февраля, курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины поздравили всех с Днем Святого Валентина. Об этом свидетельствуют сообщения на странице академии в Facebook.

Ко Дню влюбленных курсанты академии, расположенной в Харькове, выстроились на плацу и образовали форму огромного сердца.

"В День влюбленных даже солнышко выглянуло к нам. Наслаждайтесь этим днем ​​и верьте в лучшее", - сказано в подписи к снимку. Кроме того, на странице академии в Facebook появился еще один пост с парой курсантов, которые гуляют в парке Горького.

Скриншоты, фото: Facebook/ Національна академія Національної гвардії України

Напомним, ко Дню всех влюбленных Google создал дудл с розовыми червячками и божьими коровками.

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