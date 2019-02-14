Дело внефракционного нардепа Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, обвиняемых в терроризме, будет рассмотрено судом присяжных. Об этом сказал прокурор в ходе подготовительного заседания в Черниговском районном суде, передают Украинские новости.

В ходе заседания член коллегии судей судья Светлана Меженникова заявила самоотвод, так как, по ее словам, в процессе будут исследоваться секретные материалы, а у нее нет доступа к гостайне.

Прокуроры выступили против самоотвода. "Мы считаем решение о самоотводе преждевременным, так как, по нашей информации, оба обвиняемых заявят ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных, и 3 судьи в коллегии все равно не понадобятся", - сказал прокурор.

Адвокаты Савченко и Рубана поддержали самоотвод. При этом адвокат Валентин Рыбин сказал, что в деле не было материалов с ограниченным доступом. Он также подчеркнул, что у него есть допуск к гостайне.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд решил, что дело Савченко-Рубана будет рассматриваться в Черниговском суде.

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