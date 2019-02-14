Во время заседания по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которое проходит в Киеве 14 февраля, сторона защиты подозреваемого заявила, что убитая Екатерина Гандзюк была внештатным агентом СБУ. Об этом пишет "Укринформ".

"Даниил Доценко, руководивший СБУ в Херсонской области, был непосредственным руководителем трагически погибшей Екатерины Гандзюк, которая была внештатным агентом СБУ с позывным "Пятая", - заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

По его словам, сам Даниил Доценко использовал активистку в своем противостоянии с органами полиции Херсонской области и заказал покушение на нее.

Напомним, о том, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гандзюк с целью дискредитации органов полиции заявлял и сам подозреваемый Владислав Мангер.

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