Члены семьи убитого журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия пришли в полном составе на мероприятие, посвященное его памяти, в Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ). Об этом в четверг, 14 февраля, сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Сергей Томиленко

"Семья убитого журналиста Вячеслава Веремия в полном составе на мероприятии памяти в НСЖУ. Мама, вдова, сестра, сын Максим... Прошло ровно 5 лет", - отметил глава союза.

Фото: Facebook/Сергей Томиленко

Напомним, журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремий был убит в феврале 2014 года в центре Киева. Это был первый рабочий день Вячеслава после лечения травмы глаза, полученной ранее на улице Грушевского.

Ранее сообщалось, что Крысина, которому дали 5 лет за убийство Веремия, этапировали на Донбасс.

Также мы писали, что участнику убийства журналиста Веремия дали 5 лет тюрьмы.