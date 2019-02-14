В Киеве известная украинская певица Ирина Билык 16 февраля даст заключительный концерт тура, который охватил 33 украинских города. Грандиозное шоу "Без грима. Лучшее. О любви" покажет "Интер" в 20:30, сообщает сайт канала.

На концерте прозвучат композиции из альбома певицы "Без грима", а также лучшие песни за всю сценическую карьеру Ирины Билык. Примадонна украинской сцены поделится со зрителями своими чувствами, мыслями и переживаниями, покажет себя такой, какая она есть, - без грима. Специальный гость концерта - певица Ольга Ракицкая, которая приняла участие в туре.

Любимые песни зазвучат по-другому благодаря новому составу музыкантов и экзотическим музыкальным инструментам, которые ранее не использовались в шоу певицы.

"Мысль сделать звучание немного другим, не таким, как привыкли слышать поклонники, возникла у моего музыкального продюсера, - рассказывает певица. - И мы пригласили для этого музыкантов, которые умеют играть на самых разных инструментах. Например, мой друг Сергей Сидоренко сделал такой фокус - сыграл на японских гуслях вступление к очень известной песне. Мы хотели, чтобы зрители сами догадались, что это за композиция, но, если честно, ни на одном концерте никто так и не понял, что это вступление к песне "Снег". Также впервые на концерте зазвучит виолончель в исполнении Лады Донченко".

Фото: inter.ua

Специально для этого шоу Ирина пригласила ведущих украинских дизайнеров. Они вручную создали и украсили для звезды эксклюзивные наряды из тканей, которые артистка лично закупала в Украине, Израиле и Италии. "Я не могу сказать, что на концертной сцене были какие-то сверхобразы, - комментирует певица. - Основной образ - я сама. Я могла бы в этой одежде прийти на любую вечеринку, даже прогуляться по городу. Единственное, что на таких высоких каблуках и в таких красивых ботфортах по улице не пройдешь дольше 10 минут: все будут брать автографы (улыбается)".

Ирина признается, что готовила этот концерт около 15 лет. "Не все песни вошли в него, как я планировала, а это значит, что впереди "Без грима-2", ведь мои поклонники уже просят об этом. Я благодарю телеканал "Интер" за то, что все эти годы он со мной и поддерживает все мои планы и начинания. Хочу поблагодарить режиссерскую группу, спонсорскую группу, продюсерскую группу, всех музыкантов, всех, кто участвовал в организации. Мои самые любимые кадры в этом концерте - это лица моих зрителей и моей любимой мамочки. В этот вечер вместе с друзьями буду продолжать праздновать День влюбленных перед голубым экраном телевизора", - говорит она.

Ранее "Страна" сообщала, что на концерте Билык охранники стащили со сцены ее экс-супруга Коляденко.

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