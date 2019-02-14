Солист американской кавер-группы Hairball Бобби Дженсен выступал в американском городе Айове и случайно поджог себе волосы прямо на сцене, что не помешало ему продолжить концерт. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Во время выступления Hairball в Айове на сцене запускали фейерверки, солист Бобби Дженсен подошел слишком близко к одному из них - и у него загорелись волосы. Музыкант продолжил исполнять композицию. При этом волосы загорелись очень быстро - это можно наблюдать на видеозаписи.

Видео: YouTube/ J Bishop

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