Десятки знаменитых актеров и режиссеров, включая Спайка Ли и Квентина Тарантино написали открытое письме, в котором выступили с осуждением решения Академии кинематографических искусств и наук США не проводить трансляцию некоторых номинаций премии "Оскар". Об этом сообщает Variety.

Так, в Академии решили отказаться от трансляции номинаций за лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие прически и макияж, и лучшую игровую короткометражку.

Письмо, написанное актерами, было адресовано главе Академии Джону Бэйли. Подписавшиеся под ним призвали членов Академии отменить данное решение. "Реакция в отрасли дает понять, что еще не слишком поздно отменить это решение", - говорится в письме.

Как отмечает издание, четыре категории не попадут в трансляцию прямого эфира вручения премии "Оскар", однако они войдут в отредактированную версию телевизионной церемонии 24 февраля. Соответствующее решение было принято для сокращения длительности трансляции.

Напомним, актеры-номинанты на "Оскар" снялись в необычном фотосете Vanity Fair.

Также сообщалось, что названы все претенденты на премию Оскар в 2019 году.