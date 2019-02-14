В День Святого Валентина украинский певец Олег Винник представил первоначальную и ранее неизвестную версию трека "Роксолана". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию "Роксолана" такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было определено, чтобы именно сейчас я в полной мере ощутил всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. В песне очень глубокий смысл", - отметил Олег Винник.

Видео музыкант выложил в Youtube.

Видео: youtube.com

По его словам, поп-рок композиция станет заглавной в новом стадионном туре артиста "Для мене ти - золота", который стартует в мае 2019 года.

Отмечается, что на драматический трек уже снят клип, который будет презентован в ближайшее время. Видео будет иметь социальный характер, рассказывая истории девушек-Роксолан об их жизни за рубежом.

Ранее "Страна" сообщала, что Олег Винник спел "Мурку" на немецком.

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