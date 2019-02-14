Украинские политики поздравляют супругов и всех украинцев с Днем влюбленных 14 февраля. Они публикуют в социальных сетях свои романтические фото и видео и пишут признания в любви.

Так, президент Петр Порошенко выложил фотографию с женой Мариной и подписал ее так: "Любовь - это вместе смотреть в одном направлении".

Премьер-министр Владимир Гройсман выложил видео, на котором он и другие министры рассказывают о том, что такое любовь. Сам он сказал: "Для каждого из нас любовь к нашим близким, любовь в семье – это наибольшая благодать. Я уверен, что мы все должны ценить, любить и поддерживать друг друга, и беречь то, что делает наш мир светлым, добрым и теплым. Это и есть любовь".

Министр культуры Евгений Нищук:"Любовь – это искренность, самопожертвование, это вечность. И это единственное, что спасает нас от жестокости, которая есть вокруг".

Министр финансов Оксана Маркарова:"Любовь – это служение. Это любить не только словами, а посвящать и отдавать свое время, энергию и чувства, чтоб объект любви чувствовал себя счастливее".

Министр инфраструктуры Владимир Омелян:"Любовь – это жена, дети и, безусловно, Украина".

Министр образования и науки Лилия Гриневич:"Любовь – это то, что вдохновляет и мотивирует творить великие дела. Любовь очень многогранна – не только к мужчине или женщине… Также любовь и к профессии, своему народу, стране".

Министр юстиции Павел Петренко:"Любовь – это родство и близость. Поэтому я предлагаю всем заниматься любовью, а о документах позаботится Минюст и правительство".

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун:"Любовь – это выбрать семейного врача для своей семьи. Это вакцинировать своих детей, чтоб защитить их здоровье. Это также забота о здоровье всей своей семьи, потому что без здоровья любви не будет".

Министр социальной политики Андрей Рева:"Любовь – это счастье и то, что правит миром. Как говорил Господь, любите ближнего своего, как самого себя. И если все будут придерживаться этого совета, то мир станет лучше".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе:"Любовь – это, в первую очередь, про самопожертвование, про умение понять, про умение почувствовать, про умение смотреть в одном направлении, а не только друг на друга".

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко лаконично опубликовала фото с мужем, сопроводив его сердечком.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выложил сразу два десятка фотографий с женой Роситой и признался ей в любви.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко рассказал, как вез жене, главному редактору "Зеркала недели" Юлии Мостовой, букет: "По разбитым дорогам пока доехал домой с Сумщины - уже три утра. Поздравил спящую любимую цветами на подушку. И на ходу засыпая подумал: пожалуй, издам указ, чтобы День Влюбленных был выходным) Всем вам Тепла и Любви!"

Мэр Львова опубликовал видео, на котором он с женой Катериной рассказывает о любви и отношениях: "Никогда нельзя ссориться с женщиной. Слушаете, киваете и делаете все по-своему".

Нардеп от радикальной партии Олег Рыбалка поздравил с праздником свою гражданскую жену Анастасию Байбородину. Напомним, что в 2017 году "Страна" публиковала фотографии шикарного отдыха нардепа на яхте в Сен-Тропе.