Полиция не стала заводить дело по факту массовой драки динамовских ультрас с немецкими болельщиками клуба Айнтрахт, которая произошла поздно вечером 13 февраля на Крещатике в Киеве. Об этом "Стране" стало известно из источников в столичном главке полиции.

Хоть в сети и появилось множество роликов драки, и налицо признаки хулиганства, но уголовное дело по этому факту заведено не было, потому что ни один потерпевший не захотел писать заявление в полицию. Правоохранители же решили: раз нет заявлений - нет и преступления, хотя общественный порядок все же был нарушен в результате массового побоища в центре города.

Напомним, вчерашняя драка футбольных фанатов столичного "Динамо" и немецкого клуба Айнтрахт из Франкфурта собрала более 120 участников. По самым скромным подсчетам, "стенка на стенку" сошлись более чем 40 подогретых пивом фанатов киевского клуба и примерно вдвое больше нетрезвых болельщиков из Германии. Немцы были в Киеве проездом: они направлялись на харьковский матч родного клуба в Лиге Европы против Шахтера. Пострадавших в результате драки было немного, все они от госпитализации отказались.

Напомним, "Страна" публиковала видео драки динамовских ультрас с фанами Айнтрахта в Киеве.

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