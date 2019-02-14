Госпогранслужба заявила, что епископ Гедеон лишен украинского гражданства
Представители Государственной пограничной службы Украины заявили, что епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата) Гедеон (в миру Юрий Харон) был лишен украинского гражданства.
Информация об этом опубликована на странице ведомства в Facebook.
"Относительно данного лица пограничники выполнили поручение правоохранительных органов и произошло срабатывание базы данных о потерянных, похищенных и недействительных документах. Выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным, кроме того, он лишен гражданства нашего государства", - рассказали пограничники.
Фото: facebook.com/DPSUkraine
Недействительный паспорт был изъят пограничниками у священнослужителя. Кроме того, в ведомстве сообщили, что у Гедеона может быть несколько гражданств других стран и что он занимается антиукраинской пропагандой и поддерживает "русский мир".
Ранее мы писали, что пограничники Украины объяснили задержание епископа Гедеона в аэропорту Борисполя.
Также стало известно, что епископ Гедеон добровольно вылетел в Германию.