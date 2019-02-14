Представители Государственной пограничной службы Украины заявили, что епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата) Гедеон (в миру Юрий Харон) был лишен украинского гражданства.

Информация об этом опубликована на странице ведомства в Facebook.

"Относительно данного лица пограничники выполнили поручение правоохранительных органов и произошло срабатывание базы данных о потерянных, похищенных и недействительных документах. Выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным, кроме того, он лишен гражданства нашего государства", - рассказали пограничники.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

Недействительный паспорт был изъят пограничниками у священнослужителя. Кроме того, в ведомстве сообщили, что у Гедеона может быть несколько гражданств других стран и что он занимается антиукраинской пропагандой и поддерживает "русский мир".

Ранее мы писали, что пограничники Украины объяснили задержание епископа Гедеона в аэропорту Борисполя.

Также стало известно, что епископ Гедеон добровольно вылетел в Германию.