В России максимальный штраф для граждан за фейковые новости и оскорбление власти в интернете могут увеличить в 60 раз с 5 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает русская служба Радио Свобода.

Соответствующие поправки к закону были внесены группой депутатов Государственной думы. Изначально законопроект предполагал штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Депутаты предлагают увеличить его на сумму от 30 до 100 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 60 до 200 тысяч рублей.

За повторное нарушение закона об оскорблении власти в интернете штрафы составят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (около 4,5 тысяч долларов). По словам одного из депутатов "Единой России", штраф в тысячу рублей ничего не значит для граждан, а наказание 100 тысяч рублей они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Также предлагается сохранит административный арест на 15 суток за оскорбление власти.

Ранее "Страна" сообщала, что в Госдуму России внесли закон, отменяющий уголовное наказание за репосты в социальных сетях.

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