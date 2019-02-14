Адвокаты Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк ( суд по избранию меры пресечениядля него 14 февраля проходит в Киеве), заявили о вмешательстве в свою профессиональную деятельность и слежке. Об этом "Стране" рассказал один из защитников главы Херсонского облсовета Алексей Шевчук.

"Нашим адвокатским объединением осуществляется защита в деле Мангера - главы Херсонского облсовета. Со вчерашнего дня возле нашего офиса и возле домов всех адвокатов, которые осуществляют защиту, начали дежурить неизвестные люди. Телефоны взломаны, почтовые ящики тоже. Возле офиса - постоянные дежурства неизвестных автомобилей. На сегодняшний день мы обеспокоены за жизнь и здоровье наших адвокатов и наших семей", - рассказал Шевчук.

По его словам, заявление об этом юристы отправили главе СБУ, генпрокурору, а также главе ГБР.

"Мы просим вмешаться в данный вопрос и обеспечить государственную охрану как нашему клиенту, так и нам. Просим расценивать это как официальное заявление об уголовном преступлении относительно адвокатов нашего адвокатского объединения и факте вмешательства в их профессиональную деятельность, а также об угрозе жизни и здоровью", - добавил Алексей Шевчук.

Напомним, в четверг, 14 февраля, суд продолжает избирать меру пресечения для подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. На заседание по избранию меры пресечения не явился один из адвокатов защиты.

Также мы писали, что Мангер назвал заказчиком смерти Гандзюк начальника отдела "Т" СБУ.