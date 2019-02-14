Члены комитета арбитров УЕФА выбрали для работы во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором сыграют Олимпиакос и Динамо, судейскую бригаду из Англии, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Арбитром в поле назначили 39-летнего Крэйга Поусона, который работает на матчах английской Премьер-лиги с 2013 года, а арбитром ФИФА - с 2015-го. Он один раз рассудил матч с участием Динамо в еврокубках - в квалификации Лиги чемпионов в этом сезоне под наблюдением уроженца Шеффилда "бело-синие" сыграли на выезде вничью с чешской Славией (1 - 1).

Ассистенты арбитра - Ли Бэттс, Йен Хуссин.

Дополнительные ассистенты арбитра - Пол Тирни, Джонатан Мосс.

Четвертый арбитр - Эдвард Смарт.

Делегат УЕФА - Паоло Ронделли (Сан-Марино).

Наблюдатель арбитража УЕФА - Альфредо Тренталанге (Италия).

Напомним, что матч Олимпиакос - Динамо пройдет сегодня, 14 февраля, в Пирее на стадионе "Георгиос Караискакис", начало - в 19.55.

Также мы писали, что Олимпиакос потерял своего забивного капитана перед матчем с Динамо.