Силовики депортировали из Украины опасного уголовного вора по кличке "Тахир". Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Как сообщает пресс-служба, в 2007 году мужчина совершил на территории Украины ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - умышленное убийство из корыстных мотивов в составе преступной группы. Злоумышленника приговорили к лишению свободы. Как стало известно правоохранителям, после освобождения из тюрьмы 31-летний заключенный планировал продолжить свою преступную деятельность на территории Украины.

В связи с этим полицейские совместно с Государственной миграционной службой депортировали мужчину на родину. Кроме того, ему на три года запретили въезд в Украину.

Фото: hm.npu.gov.ua

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