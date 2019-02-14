Более 60% чиновников, которые через суд пытаются восстановиться в должности после увольнения, добиваются в этом успеха. Об этом со ссылкой на главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка пишут "Украинские Новости".

"Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел "увольнение с публичной службы" такой показатель составляет 62%", - сказал он.

По данным Вовка, в 2018 году в суд поступило 378 таких дел, иски по 235 из них были удовлетворены. Также глава суда подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решения суда о восстановлении уволенных чиновников. Исключения единичны и касаются, как правило, топ-чиновников.

Напомним, правление НОТУ потребовало у Набсовета отменить увольнение Аласании.

Также мы писали, что суд объяснил, почему увольнение главы ГФС Романа Насирова было незаконным.