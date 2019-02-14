Сегодня, 14 февраля, в центре Киева несколько улиц остались без воды из-за повреждений на сети холодного водоснабжения. Об этом сообщает сайт Киевводоканала.

"По состоянию на 08:00 14 февраля ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской", - говорится в сообщении. Временно отсутствует водоснабжение по адресам ст. м. "Дворец спорта" и ул. Чигорина, 14.

Так, в "Киевводоканале" отметили, что ориентировочный срок ликвидации повреждений составит 1 сутки.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевводоканал изменил сроки передачи показаний счетчиков.

Также мы писали о том, что в Киевводоканале решили отложить введение оплаты всеми жильцами дома всех потерь воды.