В Москве, в возрасте 68 лет, умер певец Сергей Захаров, баритон которого сравнивали с голосом Фрэнка Синатры. Он был одним из самых популярных певцов СССР в 70-х годах. Исполнил такой хит, как "Три белых коня", снялся в фильме "Небесные ласточки", спел песню к заставке популярного российского шоу "Моя семья". Захаров родился в украинском Николаеве, его дед был первым трубачом Одесского оперного оркестра.

Причина смерти

О смерти певца 14 февраля журналистам сообщили его близкие. Сергей Захаров умер в одной из московский больниц от сердечной недостаточности. Время и место прощания пока не сообщается.

До этого, в 1996 году артист перенес клиническую смерть. У него случился сердечный приступ из-за переутомления: он дал больше 50 концертов в поддержку Бориса Ельцина. Без пульса и дыхания певец находился шесть минут.

После этого он продолжал давать концерты, до пятнадцати в месяц. Свою работоспособность объяснял образом жизни - каждый день обливался холодной водой, и по три минуты лежал в ледяной ванной, занимался китайской гимнастикой.

Песни и роли, которыми заполнился Захаров

Один из самых известных хитов Сергея Захарова - песня "Три белых коня".

Сергей стал петь с пяти лет, услышав по радио арию Мистера Икс из оперетты Кальмана "Принцесса цирка" в исполнении Дмитрия Гнатюка. Позже он включил арию в свой репертуар.

В фильме "Небесные" ласточки Сергей Захаров исполнил роль лейтенанта Фернан Шамплатрэ. При этом диалоги артиста в фильме озвучил актер Олег Басилашвили, поскольку режиссер посчитал, что ленте может навредить украинский говор Захарова.

Личная жизнь

Сергей Захаров родился в Николаевской области, в семье военного. Его родня была очень музыкальной: дед тридцать лет выступал первым трубачом Одесского оперного оркестра.

Отца Захарова перевели на космодром Байконур, где семья прожила тринадцать лет. В Казахстане Сергей Захаров женился в 16 лет и прожил с одной супругой до самой смерти. Правда, когда ему уже было за 60, признавался, что с возрастом понимаешь, как приятно жить одному, делать что хочешь, не зависеть от капризов и слабостей женщин.

Фото: Сергей Захаров с внуками и женой Аллой

В начале 70-х, после армии, будущий артист отправился учиться в музыкальном училище в Москву. Будучи студентом, стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. Подрабатывал в ресторане "Арбат", где пел в том числе на английском.

Быстро стал очень популярным, чему способствовала роль в комедии "Небесные ласточки" с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

В 1977 году Захарова осудили за драку. В мюзик-холле он зашел к администратору за пропусками для своих друзей. Тот ему ответил грубым тоном - завязалась драка. А после концерта в буфет, где с приятелями сидел Захаров, подошел администратор с друзьями. После массовой драки оппонент Захарова оказался в больнице с тяжелыми травмами.

Певец получил год заключения и отбывал срок в городе Сланцы. После освобождения работал в Ленинградском мюзик-холле, потом в разных филармониях России. Признавался, что ни один из его двух внуков не пошел по его стопам и что им не интересно слушать его песни.

Напомним, что в феврале 2019 года умер известный актер Сергей Юрский.

Как сообщала "Страна", также в этом году в возрасте 35 лет внезапно умер музыкант Кирилл Толмацкий, известный, как Децл.