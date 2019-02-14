Украина лишила гражданства и выслала из страны крупного иерарха УПЦ - настоятеля Десятинного монастыря Гедеона Харона.

Это произошло, когда священник возвращался из США, где общался с конгрессменами о церковных притеснениях в Украине.

Интересно, что именно Харон подавал в суд на решение Рады о прошении Томоса. И сегодня как раз было намечено заседание, где епископ Макаровский должен был выступать истцом.

Таким образом высылка иерарха УПЦ - это чистая политическая расправа. "Страна" выясняла детали дела.

Биография Гедеона

Гедеон (в миру - Юрий) Харон родился в Одессе. Воцерковился в Украине, но в конце 80-х переехал в Россию, где принял постриг.

С 1991 года - клирик в Американской православной церкви. Через восемь лет вернулся в Украину и начал службу в УПЦ.

Наместником Десятинного монастыря стал в 2009 году. Сейчас официально состоит в чине: епископ Макаровский, викарий Киевской епархии.

Чем известен отец Гедеон

Гедеон Харон - настоятель Десятинного монастыря, который построен у фундамента одноименной древней церкви.

По этому поводу Харона многократно атаковали националисты С14, "Братства" и других организаций, подконтрольных СБУ. Они требовали убрать монастырь. Из-за столкновений вокруг храма были задержаны несколько активистов, но суд их потом отпустил.

В октябре отец Гедеон и еще несколько епархий подали три иска в Верховный суд на апрельское постановление Верховной Рады - когда парламентарии обратились в Константинополь за Томосом об автокефалии. Харон требовал отменить документ, поскольку в нем содержится вмешательство государства в церковные дела.

Интересно, что очередное заседание в деле должно было состояться именно сегодня - 14 февраля.

Накануне летом отца Гедеона внесли на сайт "Миротворец" - как и многих других священников УПЦ, которые активно высказывались против автокефалии.

Осенью кампания вокруг Харона усилилась. Нардеп Игорь Луценко, в чьих помощниках числится глава С14 Евгений Карась, опубликовал фото якобы российского паспорта отца Гедеона.

Это, судя по всему, и стало формальным поводом для депортации Харона. Фактическим же - его общественная деятельность в Украине.

Как депортировали "врага государства"

Наместника Десятинного монастыря Епископа Гедеона задержали в Борисполе вчера вечером.

"Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив в Украину после визита в США", - заявили в пресс-службе УПЦ.

Сам Гедеон на своей странице в Facebook заявил, что его готовят на депортацию, и показал протокол, где сказано, что у него изъяли паспорт.

"Помолитесь! Задержали в Бориспольском аэропорту! Готовят на депортацию", - написал он.

Секретарь Гедеона протодиакон Антоний из аэропорта заявил, что Гедеон лишен гражданства. А Гедеон позже открыл трансляцию в Facebook и объяснил, почему его не пускают в Украину.

"Нахожусь в аэропорту "Борисполь" , на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство "скасовано", "недействительно", хотя 15 дней тому назад я вылетал, никаких проблем не было, никаких решений судов не было, ни решения президента не было, просто мотивируя тем, что паспорт якобы был мой потерян", - заявил священник.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян объяснил, что "пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов" (СБУ, – ред.). По его словам, епископ Гедеон "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира"".

Позже Слободян опубликовал видео депортации священника. Он заявил, что тот вылетел во Франкфурт.

"Выяснилось, что предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным, кроме того он лишен гражданства нашего государства", - объяснили высылку священника в Госпогранслужбе.

Ведомоство также опубликовало видео задержанного на кордоне Гедеона.

Депортация Гедеона вскрыла интересную схему недопуска в Украину тех ее граждан, которыми недоволен правящий режим - но посадить их не за что.

Украинский загранпаспорт у Гедеона изъяли на том основании, что с 24 января 2019 года он числится в реестре утерянных. Каким образом он мог туда попасть, неясно, так как 24 января архимандрит Гедеон находился за пределами Украины, и написать соответствующее заявление технически не мог.

Тем не мене, паспорт священника изъяли в присутствии понятых, тем самым лишив архимандрита оснований для въезда на территорию Украины.

Судя по всему, последней каплей терпения СБУ стало выступление Гедеона в США, где тот жаловался на украинские власти.

Что Гедеон делал в США

Накануне в США Юрий Харон встречался с конгрессменами. 5 февраля, по приглашению властей Штатов, он посетил Конгресс.

Там епископ Гедеон осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

Позже, отвечая на вопрос о том, есть ли у него опасения, что после выступления перед правительством США власти Украины усилят давление на УПЦ и на него лично, епископ ответил: "Я не отвечаю за власти Украины. Сейчас никто не может сказать, будет ли давление, или не будет давления".

"Погранцам пора запускать извинительный флешмоб"

К истории с Хароном возникает несколько вопросов. Если его лишили украинского гражданства, то сделать это можно лишь указом президента. Однако такой документ никогда не издавался.

Закон Украины четко постулирует, что человек может иметь хоть десять гражданств - но если у него есть паспорт Украины, то в правоотношениях с нашей страной он выступает как ее гражданин.

Поэтому, чтобы не лишать священника паспорта, власти выдумали хитрый кульбит - признать документ недействительным по причине его утери (или, скажем, ненадлежащего порядка выдачи) и на этом основании забрать загранпаспорт тоже (ведь он выдается на основе внутреннего паспорта).

То есть теперь Харону необходимо заявить, что паспорт он не терял, подавать в суды и т.д. А для этого неплохо было бы вернуться в Украину. Куда без документов его не впускают.

Интересно, что на фоне истории с отцом Гедеоном идет судебный процесс по Ульяне Супрун, которая имеет паспорт США и занимает должность и.о. министра здравоохранения - что прямо запрещено законодательством. Однако Супрун защищает вся вертикаль власти, а в суде ее интересы представляет сам министр юстиции.

При этом наличие паспорта США ни Ульяна Супрун, ни ее представители в суде не опровергают.

О том, как произвольно лишают паспорта тех, кто неугоден режиму, уже говорят в соцсетях.

"Богатейшую идею породили великие умы из Избушки.

Тут ведь вот какая штука: некоторых людей неудобно просто закрывать в тюрьму по надуманным обвинениям. Ни в посольстве не поймут, ни вообще. А рот им закрыть надо. Поэтому в СБУ уже давно бились над вопросом, как бы придумать выдворять неугодных граждан с территории Украины. Получалось не очень: по Конституции гражданину Украины не может быть отказано во въезде в Украину.

Со "скороспелками", получившими паспорта в 2014-2015, можно ещё было что-то придумать, как придумали с Саакашвили. А вот с теми, кто реально в Украине родился - сложнее.

Но они нашли выход, и он прост и изяшен: фабрикуем заявление об утере паспорта; признаём документ недействительным; констатируем отсутствие оснований для въезда; профит!

Идея, повторюсь, богатейшая. По такой схеме можно лишить права въезда в Украину абсолютно любого её гражданина. Было бы желание", - пишет у себя в Телеграм журналист Юрий Ткачев.

"Погранцам пора запускать флешмоб: Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і вигнаний за межі України", - пишет журналист Денис Иванеско.