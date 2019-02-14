Сегодня, 14 февраля, российские СМИ сообщили о госпитализации из-за проблем с сердцем шоумена Семена Слепакова, но представители артиста не подтвердили эту информацию. Об этом сообщает телеканал 360.

Госпитализацию Слепакова не подтвердили ни помощница, ни концертный директор актера. По их словам, о недуге их подопечного они слышат впервые, а в расписании артиста нет никаких изменений. Сейчас он спит, а к вечеру у него запланировано выступление, подготовке к которому Слепаков посвятит весь день.

Семен Слепаков родился в 1979 году в Пятигорске. В 2000-е годы он стал известен по выступлениям в команде КВН родного города, а также в программе Comedy Club.

Ранее "Страна" сообщала, что Слепаков в сатирической песне рассказал про уходящий год.

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