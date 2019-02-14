Вечером 13 февраля, в Киеве пожилой мужчина выпал из окна многоэтажки и от полученных травм скончался на месте. Об этом сообщает Информатор.

Трагический случай произошел около 20:00, во дворе жилого дома по адресу - улица Старонаводницкая, 4, в Печерском районе города. По предварительным данным мужчина выпал из окна 9 этажа. На вид ему около 60 лет. На месте ЧП находились родственники и близкие мужчины. Они находились в шоковом состоянии.

По вызову прибыли патрульная полиция, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что отставной офицер весом в 130 кило выпал из окна 13 этажа и не сломал ни одной кости.

Также мы писали о том, что в Киеве 12-летний мальчик выпал из окна шестого этажа и выжил.