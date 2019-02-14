В четверг, 14 февраля, у наших болельщиков двойной праздник, но день святого Валентина тут совершенно не при чем. Две украинские команды, киевское Динамо и донецкий Шахтер проведут свои первые матчи в 1/16 Лиги Европы.

Киевляне сыграют на выезде против греческого Олимпиакоса, а вот у "горняков" соперник посерьезнее. В Харькове на ОСК "Металлист" дончанам предстоит битва с немецким Айнтрахтом (5 место в Бундеслиге после 21 тура - Прим.Ред.).

Встреча в Харькове начнется в 22.00 и в прямом эфире ее покажет канал Футбол 2. А "Страна" проведет онлайн-репортаж о поединке.

К сожалению, противостояние Шахтера и Айнтрахта пройдет на негативном фоне. Вчера в Киеве динамовские ультрас напали на немецких болельщиков. Драка произошла у паба, возле станции метро Крещатик. Пять человек пострадали, но к счастью незначительно.