Сегодня, 14 февраля ко Дню Святого Валентина, покровителя всех влюбленных Google представил романтический дудл. Видео начинается с двух розовых червяков, складывающихся в сердце.

Фото: google.com

Следом картинка меняется на пару божьих коровок, прячущихся за листом.

Фото: google.com

Финальной сценой дудла стали два паука, оставивших после себя сложенную сердцем паутину.

Фото: google.com

День святого Валентина изначально считался католическим днем почитания святого, но со временем превратился в светский праздник. Главными атрибутами Дня всех влюбленных в современном мире стали открытки в виде сердца - валентинки.

Ранее "Страна" рассказывала о поздравлениях с Днем святого Валентина в стихах, прозе, открытках и картинках.

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