Нацбанк Украины на 14 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,09 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на уровне 2709,2791 гривен за 100 долларов (+8,5297 гривен).

Кроме того, регулятор повысил курс евро на 12 копеек до 30,62 гривен за евро. Официальный курс евро на 14 февраля установлен на уровне 3062,84 гривни за 100 евро (+12,0735 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что банкиры объяснили, зачем приподняли наличный курс доллара к гривне.

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