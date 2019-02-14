Сегодня ночью на Крещатике украинские ультрас напали на немецких болельщиков, в результате массовой драки пострадали 5 человек. Об этом сообщает Информатор.

"Несколько десятков немцев отдыхали в заведении "Портер Паб" на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба Динамо. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка", - рассказали очевидцы.

Большинство гостей покинуло паб и побежало на помощь. В результате драки пострадали по меньшей мере 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. Но от госпитализации потерпевшие отказались.

Немцы, вероятно, направлялись в Харьков на матч Лиги Европы УЕФА, Шахтер - Айнтрахт.

Чуть позже группировка ультрас Динамо сообщила в Facebook об этой драке.

Фото: Facebook

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что фаны Айнтрахта летят на матч с Шахтером под конвоем немецкой полиции.

Также мы писали о том, что Шахтер завершил сборы сухой ничьей против Ваккера и начал подготовку к Айнтрахту.