В пабе Киева динамовские ультрас напали на фанов Айнтрахта, пострадали пять человек
Сегодня ночью на Крещатике украинские ультрас напали на немецких болельщиков, в результате массовой драки пострадали 5 человек. Об этом сообщает Информатор.
"Несколько десятков немцев отдыхали в заведении "Портер Паб" на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек, которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба Динамо. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка", - рассказали очевидцы.
Большинство гостей покинуло паб и побежало на помощь. В результате драки пострадали по меньшей мере 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. Но от госпитализации потерпевшие отказались.
Немцы, вероятно, направлялись в Харьков на матч Лиги Европы УЕФА, Шахтер - Айнтрахт.
Чуть позже группировка ультрас Динамо сообщила в Facebook об этой драке.
Фото: Facebook
Фото: kiev.informator.ua
Ранее "Страна" сообщала, что фаны Айнтрахта летят на матч с Шахтером под конвоем немецкой полиции.
Также мы писали о том, что Шахтер завершил сборы сухой ничьей против Ваккера и начал подготовку к Айнтрахту.