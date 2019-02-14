Вчера, 13 февраля, в Киеве скончался легендарный форвард киевского Динамо Виталий Хмельницкий. Он умер на 76 году жизни.

Пресс-служба нашего клуба выразила искренние соболезнования по этому поводу.

Виталий Хмельницкий, фото: fcdynamo.kiev.ua

"Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965 по 1972 годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе Динамо, четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

Долгое время Виталий Григорьевич работал в футбольной школе киевского Динамо, детским тренером, а также в отделе селекции. Многие его воспитанники стали известными футболистами и достигли большого успеха на профессиональном уровне.

ФК Динамо Киев выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Виталия Григорьевича, всем болельщикам нашего клуба. Вечная память. Пусть земля будет пухом...", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что Олимпиакос потерял своего забивного капитана перед матчем с Динамо.