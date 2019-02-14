Вчера, 13 февраля, поздним вечером, у станции метро "Левобережная" в Киеве заполыхали два коммерческих киоска. Эту информацию подтвердила "Громадському" пресс-секретарь столичного управления ГСЧС Светлана Водолага.

"Да, там горят два киоска", - отметила Светлана Водолага.

Пожар был ликвидирован расчетами спасателей около 21.00. Помощь врачей "скорой помощи", к счастью также никому не понадобилась. При пожаре никто не пострадал - ни гражданские, ни бойцы ГСЧС.

Пожарные быстро потушили пылающие киоски, фото: hhromadske.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сгоревший на Крещатике Центральный гастроном хотят превратить в торговый комплекс.

Также мы рассказывали, что недалеко от российского посольства в Киеве сгорело авто с дипломатическими номерами.

Кроме этого, мы писали о том, что в Киеве сгорела сауна в Дарницком районе.