Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вновь заявила о позиции Украины не допускать на выборы президента наблюдателей из России.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет. Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет", - написала Ирина Геращенко.

Она также заявила, что каждая страна руководствуется исключительно своими национальными интересами, решая, кого впускать, а кого нет.

"Россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет", - заявила вице-спикер.

В то же время она выразила обеспокоенность по поводу того, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации их в Крыму, когда оккупанты проводят псевдовыборы на аннексированной территории.

"И когда ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах", - подчеркнула Геращенко, добавив, что в Украине рады всем другим международным наблюдателям.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер предупредил Арсена Авакова, что репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы.