Большой футбол вернулся и в Украину. Сегодня, сразу две наши команды - киевское Динамо и донецкий Шахтер - начнут свои выступления в 1/16 Лиги Европы.

"Бело-синие" на выезде сыграют против греческого Олимпиакоса. Начало матча в 20.00. В прямом эфире игру покажет канал Футбол 1.

"Страна" проведет онлайн-репортаж об этом поединке.

К сожалению, футбольный праздник оказался несколько омрачен. Вчера в Киеве произошла массовая драка между ультрас Динамо и фанатами немецкого Айнтрахта, которые направлялись в Харьков, на игру их команды с донецким Шахтером.

О драке сообщил Facebook Troublemakers & Ultras Action.

Фото: Troublemakers & Ultras Action

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Олимпиакос потерял своего забивного капитана перед матчем с Динамо.

Также мы рассказывали, что Шахтер и Динамо вошли число самых состоятельных футбольных клубов мира.