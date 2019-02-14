Конец миссии марсохода Opportunity. В NASA официально признали, что связи с зондом больше нет
Астрономы NASA были вынуждены официально объявить о том, что миссия марсохода Opportunity завершена. Ученым так и не удалось выйти на связь с космическим зондом, который в 2018 году угодил в самую мощную пыльную бурю на Красной планете и с тех пор замолчал.
Об этом сказал помощник главы NASA по вопросам науки Томас Зурбучен, как передает пресс-служба космического агентства.
"Миссия марсохода Opportunity завершена", - признал ученый.
Напомним, что 12 февраля NASA сообщило, что предпримет финальную попытку связаться с марсоходом Opportunity. Но она оказалась неудачной. Последний раз зонд выходил на связь восемь месяцев назад.
Ранее "Страна" сообщала, что зонд NASA добрался до астероида на краю Солнечной системы.
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