Астрономы NASA были вынуждены официально объявить о том, что миссия марсохода Opportunity завершена. Ученым так и не удалось выйти на связь с космическим зондом, который в 2018 году угодил в самую мощную пыльную бурю на Красной планете и с тех пор замолчал.

Об этом сказал помощник главы NASA по вопросам науки Томас Зурбучен, как передает пресс-служба космического агентства.

"Миссия марсохода Opportunity завершена", - признал ученый.

Напомним, что 12 февраля NASA сообщило, что предпримет финальную попытку связаться с марсоходом Opportunity. Но она оказалась неудачной. Последний раз зонд выходил на связь восемь месяцев назад.

Ранее "Страна" сообщала, что зонд NASA добрался до астероида на краю Солнечной системы.