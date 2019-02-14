В Республике Северная Македония произошла страшная трагедия. Здесь автобус с пассажирами слетел с трассы, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек.

Как передает УНН, два дня - 14 и 15 февраля - объявлены в Республике Северная Македония днями траура.

"Причины случившегося на настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора", - заявил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства.

По имеющейся информации, автобус двигался по трассе Скопье - Тетово и неожиданно выехал на встречную полосу, после чего упал в низину в районе села Ласкарци. Водитель автобуса находится в стабильном состоянии в клинике им. 8 сентября в Скопье.

Ранее "Страна" сообщала, что республика Македония получила новое имя, с которым согласна даже Греция