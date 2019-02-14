Сегодня, 14 февраля, в Греции пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и Олимпиакосом.

Накануне поединка состоялась пресс-конференция с главным тренером "бело-синих" Александром Хацкевичем. Коуч "бело-синих" рассказал о своих планах на игру, передает пресс-служба нашей команды.

- Насколько вы довольны межсезонной подготовкой команды и ее состоянием накануне встречи?

- Всем добрый вечер! Если мы посмотрим на цифры по нашему функциональному состоянию, если посмотрим на другие наши показатели - все равно это будут всего лишь цифры. Тяжело сказать по контрольным матчам, все будет видно на поле. Мы придерживались той программы, которая была у нас, всю ее выполнили. Но только игра покажет, в каком мы состоянии.

- Александр Николаевич, Олимпиакос проиграл свой прошлый матч, и уступил именно принципиальному сопернику. Какие выводы вы для себя сделали из этой встречи, если вы видели эту игру, и насколько комфортно сейчас Олимпиакос чувствует себя в психологическом плане, после такого поражения?

- Об их психологическом состоянии я говорить не могу. Но мы эту игру видели, смотрели ее всей командой. Понятно, что для них эта игра была важной, но это часть работы - нельзя слишком долго переживать о поражениях. Лига Европы - совершенно другой турнир. Все ставят себе задачу победить в каждой игре.

- Рассчитываете ли вы на ротацию у соперника? Поскольку после игры в еврокубке у Олимпиакоса снова будет очень важный матч…

- Будет у них ротация или нет - решать только их тренеру. Не могу об этом ничего сказать.

- Тамаш Кадар и Витор Буэно пропустили последние спарринги команды. Они могут сыграть?

- Буэно точно нет. Он не готовится к игре - у него проблема с приводящей мышцей. Что касается Кадара, то Тамаш проведет тренировку, после которой мы и примем решение о возможности его участия в матче.

- Четыре года назад Днепр начал восхождение к финалу Лиги Европы матчем с Олимпиакосом. Какая глобальная цель вашей команды в Лиге Европы?

- Глобальная цель - победить в турнире. Если не ставить такой цели, зачем тогда участвовать?!

- В прошлом году вы играли на этой стадии с лидером чемпионата Греции, в этом году - не с лидером. К тому же, ваша команда возмужала. Сейчас Динамо считают фаворитом противостояния. Вы с этим согласны?

- Я считаю, что Олимпиакос является самой сильной командой в Греции на сегодняшний день. Именно по организации игры. Они действуют агрессивно как в обороне, так и в атаке.

Что касается нашей команды и матчей прошлогодних, то у нас в составе завтра выйдет пять-шесть игроков, которые год назад не играли на этой стадии. Это я вам говорю. Для некоторых игроков - это будут первые матчи плей-офф еврокубков. Да, будет давление трибун, конечно, - но мы должны быть сконцентрированы все 90 минут.

- Главной кадровой проблемой Динамо в первой части сезона была нехватка опытного центрфорварда. Об этом говорил и президент клуба. Сейчас эта проблема решена, Фран Соль готовился с командой на сборах. Вы довольны новичком?

- Я полностью удовлетворен его работой. Конечно, для уверенности, было бы идеально, чтобы он забил гол в товарищеских матчах. Но и нашим игрокам еще нужно научится использовать его лучшие качества максимально эффективно. Конечно, у нас хватает квалифицированных игроков, способных отдать последний пас. Я уверен, что у Соля все получится, и надеюсь, что Фран откроет счет голам уже завтра.



Ранее мы писали, что на матч Олимпиакос - Динамо назначили английских арбитров.



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