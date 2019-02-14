8 марта ЦИК должна утвердить избирательный бюллетень на выборах президента, которые пройдут 31 марта. Это было бы не очень интересной формальностью, если бы не рекордное количество кандидатов - 44 (о них можно прочесть здесь). То есть данные о каждом из них нужно уместить.

Об этом и других нюансах, связанных с бюллетенем, "Стране" сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Так, отметила она, финальное количество кандидатов пока неизвестно по двум причинам.

Первая - кандидат на пост президента Украины в любое время после его регистрации, но не позднее, чем за 23 дня до выборов (то есть 7 марта) и не позднее, чем за 13 дней до повторного голосования (то есть 7 апреля; дата проведения второго тура - 21 числа) может обратиться в комиссию с письменным заявлением об отказе баллотироваться.

Отметим, что чаще всего кандидаты - причем не только в Украине, но в мировой практике, - политики делают это в пользу другого кандидата.

Второй причина - сейчас, по словам Бернацкой, продолжается судебное рассмотрение дел по искам в ЦИК касательно отказов в регистрации отдельных кандидатов на пост президента. "Результаты рассмотрения таких дел могут повлиять на общее количество зарегистрированных кандидатов", - указывает секретарь комиссии.

К слову, в ходе нынешней избирательной кампании такой прецедент уже был. Так, Александру Соловьеву, выдвиженцу от партии "Разумная сила", изначально было отказано. Однако в итоге он все же был зарегистрирован.

"Таким образом, размер избирательного бюллетеня будет определяться с учетом количества зарегистрированных кандидатов на момент принятия решения", - отметила Бернацкая, то есть 8 марта. Это же, добавила она, касается шрифта и цвета (то есть не исключено, что он будет не белым, как на выборах-2014).

В случае с размером бюллетеня нюанс заключается в том, что рекордное количество кандидатов нужно уместить на лист, размер которого не может превышать один метр (длиннее документ с необходимым уровнем защиты просто невозможно напечатать). Значит, возможно, придется уменьшать шрифт.

"Бюллетень с мелким шрифтом непросто читать, и сам подсчет голосов усложняется", - объяснил бывший руководитель КИУ, народный депутат Александр Черненко (БПП). В интервью "Стране" экс-глава ЦИК Михаил Охендовский утверждал, что минимальный размер шрифта в бюллетенях на выборах в бытность его руководителем комиссии был седьмым.

Бернацкая также описала данные, которые будут указаны в бюллетене о каждом кандидате. "Сведения вносятся в алфавитном порядке по фамилии кандидатов с указанием фамилий, имен и отчеств, года рождения, места проживания, места работы, должности, партийности и субъекта выдвижения", - отметила секретарь ЦИК.

Как мы сообщили ранее, связи с большим количеством кандидатов комиссия уже была вынуждена увеличить финансирование - в смете были заложены расходы на 25, а не 44 кандидатов.

С полным календарем выборов президента Украины можно ознакомиться по ссылке.